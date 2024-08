Malore mentre è in mare, si inabissa e non riemerge più: aveva 29 anni

PADOVA - La vacanza con gli amici si è trasformata in tragedia per Yuriy Lytovchenko, 29enne di origini ucraine residente a Padova. Il giovane, che si trovava in vacanza a Malta, è annegato mentre faceva il bagno nella baia di Dweira lo scorso 20 agosto.

Erano le 13:30 quando Yuriy, per ragioni ancora non chiare, ha iniziato ad avere difficoltà in acqua, forse a causa di un malore. Nonostante i tentativi di soccorso, il 29enne si è inabissato. Le ricerche, condotte dalle forze dell'ordine maltesi con il supporto delle Forze Armate e della Protezione civile, sono proseguite per tre ore prima che il corpo senza vita del giovane venisse riportato a galla.

Il consolato maltese ha immediatamente contattato la Questura di Padova per informare i familiari del ragazzo, residenti in provincia. Yuriy, cresciuto a Padova e diplomato al liceo scientifico Fermi, lavorava in un locale della città. I suoi amici, sconvolti dall'accaduto, erano con lui al momento della tragedia. Le autorità maltesi stanno indagando per chiarire le circostanze del drammatico incidente.