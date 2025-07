Malore lungo il sentiero: soccorso escursionista

TARVISIO - Allarme oggi, 3 luglio in montagna. Tra le 13 e le 14 circa la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale sono stati attivati da Sores per un uomo del 1947, friulano, colto da malore sopra il rifugio Fratelli Grego ad una quota di circa 1500 metri.



L'uomo era partito da Sella di Sompdogna e aveva percorso i sentieri 611 e poi 639 e su quest'ultimo si è sentito male. È stata l'equipe dell'elisoccorso regionale a raggiungere lo scenario, sbarcabdo con il verricello il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica che hanno stabilizzato il paziente per poi imbarellarlo e portarlo a Udine.