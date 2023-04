Malore improvviso, operaio si accascia sopra un trabattello a circa tre metri di altezza

PADOVA - Alle 13:15, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Soncin a Padova per recuperare un operaio accasciatosi per un malore sopra un trabattello a circa tre metri di altezza, mentre era intento a lavorare alla conservazione degli archi della via. I pompieri accorsi anche con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno messo in sicurezza l’operaio, che è stato portato a terra e preso in cura dal personale sanitario della croce rossa per essere portato in ospedale in serie condizioni.