Malore improvviso nella notte, addio a Renzo Dalla Cia

VITTORIO VENETO – Un malore improvviso, nel cuore della scorsa notte, ha stroncato la vita di Renzo Dalla Cia, 67 anni, già consigliere comunale della Lega Nord durante il primo mandato del sindaco Giancarlo Scottà (1999-2004) di cui era cognato. Pensionato dopo una vita trascorsa alla Banca del Friuli di viale della Vittoria, Dalla Cia lascia la moglie Nella e il figlio Alberto.

«Intorno alle 2 (di venerdì ndr) mia sorella mi ha chiamato per avvisarmi che Renzo si era sentito male – testimonia Giancarlo Scottà, ex sindaco ed ex eurodeputato -. Mi sono precipitato da loro e in quello è arrivata anche l’ambulanza e l’automedica del 118. Il personale sanitario si è prodigato a lungo per rianimarlo, credo siano andati avanti per 45 minuti. Ma niente. L’infarto, che lo ha colto nel letto, gli è stato fatale. Non soffriva di cuore, era una persona forte. Solo due mesi fa aveva salutato la mamma morta a 97 anni. E anche il papà aveva vissuto a lungo. Gli avevo detto che con due genitori così longevi anche lui non sarebbe stato da meno. E invece…».

La notizia della morte di Dalla Cia si è subito diffusa in città. Con il cognato Scottà condivideva anche la passione per la caccia. «Siamo sempre usciti insieme – ricorda l’ex sindaco -, con Gianpietro Possamai e Michele De Bertolis, che ci ha pure lasciati. E con mio cugino Gianni Botteon, morto pure improvvisamente di recente».

Da giovane era stato calciatore del Vittorio Veneto e poi tra i soci fondatori dell’associazione Vecchie Stelle.

L’addio a Renzo Dalla Cia sarà dato in forma privata lunedì 23 marzo in cimitero a seguito delle misure sanitarie per il contenimento del coronavirus.