Malore improvviso lungo il sentiero: muore escursionista 54enne di Mogliano

MOGLIANO - E’ stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Un escursionista di 54 anni, residente a Mogliano Veneto, ha perso la vita questa mattina, domenica, mentre risaliva il sentiero numero 499 del Monte Ponta in Val di Zoldo. L’uomo si trovava in compagnia quando, improvvisamente, ha lamentato un dolore toracico e si è accasciato a terra.



Subito assistito dai presenti, ai quali erano poi subentrati nelle manovre di rianimazione equipe medica e tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Dolomiti Emergency, sbarcati nelle vicinanze tra gli alberi, dopo aver individuato il punto. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare.



La salma è stata imbarellata, recuperata e trasportata a valle per essere affidata al carro funebre. Sul posto anche il Soccorso alpino della Val di Zoldo.