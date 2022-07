Malore improvviso alla guida, tocca uno scooter, esce di strada e muore

VICENZA - Malore improvviso mentre era alla guida, esce di strada e muore. La vittima è un insegnante di 55 anni, residente a Bassano, molto conosciuto nel comprensorio.



Il tragico episodio è accaduto nella serata di venerdì, verso le 19: l’uomo era alla guida di una Nissan Qashqai e stava rientrando a casa dal lavoro.



Poco dopo un incrocio semaforico è stato colpito da un malore e ha perso il controllo del mezzo: prima ha tamponato uno scooter, poi l’auto è uscita di strada e ha terminato la sua corsa in un campo, in mezzo alle piante di granoturco.

Il conducente dello scooter, 52 anni, si è fermato per portare aiuto: ha visto il conducente senza vita e ha allertato il 118.

Sul posto, oltre al 118, anche gli agenti della polizia locale del Consorzio “Ne.Vi.” di Rosà per effettuare i rilievi esatti dell’incidente.