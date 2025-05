Malore fatale sull’A4: perde la vita, traffico in tilt e incidenti a catena

VICENZA - Un uomo di 69 anni è deceduto ieri pomeriggio sull’autostrada A4 a causa di un malore improvviso mentre era alla guida della propria auto. L’incidente si è verificato intorno alle 13:30 nel tratto tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, in direzione Venezia.



Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del veicolo a causa del malore, causando una sbandata che ha coinvolto un altro mezzo e ha portato l’auto a urtare il guardrail, fermandosi in terza corsia. Ogni tentativo di manovra di emergenza è risultato vano.

I soccorsi del Suem 118 sono arrivati tempestivamente, ma per il 69enne non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul posto.



L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti e code di circa sette chilometri, soprattutto dopo le 15:30. La congestione ha causato un secondo incidente a catena con più veicoli tamponatisi, fortunatamente senza feriti gravi.