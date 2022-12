Malore fatale, si spegne a diciotto anni

GORIZIA - Malore fatale per una ragazza 18 anni. A.M. viveva in centro con la mamma. Nelle ore precedenti il malore fatale si era rivolta al pronto soccorso dell’ospedale di Monfalcone, a fronte del malessere che avvertiva. Qui sarebbe stata sottoposta a tutti gli esami e accertamenti del caso, dai quali non sarebbe emerso nulla di preoccupante.

Poi il ritorno a casa e la tragedia. Sarà l’autopsia a stabilire il motivo del decesso della ragazza, maggiorenne dal 4 dicembre.