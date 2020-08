Malore fatale mentre è in bici, cicloamatore di Orsago muore poco dopo

CORDIGNANO - Cicloamatore si accascia al suolo per un malore e si spegne poco dopo: aveva 69 anni.



L’uomo, residente a Orsago, stava facendo un giro in bicicletta quando in tarda mattinata si è accasciato al suolo in via Brandolini, sulla provinciale per Caneva.



L’uomo stava concludendo un’escursione in bicicletta nel vicino Friuli.



Immediato il soccorso da parte di alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.



Il feretro è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Vittorio Veneto in attesa che il funerale venga fissato.