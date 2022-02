Malore fatale, il manager Miguel Geremia si spegne durante una ciaspolata

CASTELFRANCO - Si è spento all’improvviso, per uno scompenso cardiaco, durante un’escursione in montagna.



È deceduto così l’ingegnere Ceo della Spic di Castelfranco, Miguel Geremia a 45 anni, residente a Rossano Veneto in provincia di Vicenza. Stava passando il fine settimana sulla neve per festeggiare il compleanno della compagna quando si è sentito male.

L’uomo stava facendo una ciaspolata con altri amici in Alto Adige quando si è accasciato a terra ed è spirato. Inutili i tentativi del personale sanitario accorso sul posto. La causa del decesso è un infarto.