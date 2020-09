Malore durante l'escursione nel bosco: recuperata dall'elisoccorso col verricello

RESIA (UDINE) - Una sessantanovenne di Gorizia è stata colta da malore nella tarda mattinata in Val Resia durante un'escursione.



A chiamare i soccorsi con il Numero Unico per le Emergenze sono stati i compagni di gita che si trovavano assieme a lei sul sentiero CAI 631a che parte da San Giorgio di Resia e attraversa una zona boscosa.



Sul posto verso le 11.20 si sono recate le squadre di terra della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza di Sella Nevea su allerta della Sores, che ha inviato sul posto anche l'elisoccorso regionale.



La donna è stata raggiunta dall'equipe medica dell'elisoccorso accompagnata dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e prelevata sul posto con una verricellata, dato che il bosco non consentiva atterraggi nelle immediate vicinanze e poi portata al campo base allestito in località Tigo, vicino San Giorgio di Resia, dove è stata valutata dai sanitari dell'ambulanza giunta fin lì e infine caricata nuovamente a bordo dell'eliambulanza per essere condotta in ospedale a Udine.



L'intervento si è concluso intorno alle 13.