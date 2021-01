Malore durante l'escursione nel bosco

SAN PIETRO AL NATISONE (UDINE) - Si sente male mentre sta passeggiando nel suo comune di residenza.



Nella tarda mattinata di oggi intervento di soccorso nella Valli del Natisone presso la località di Puller. Un uomo di Vernasso del 1960 ha avuto un malore per affaticamento durante una passeggiata con il figlio nei boschi, all'interno del proprio comune di residenza.



L'elisoccorso era momentaneamente impegnato e così i tecnici della stazione di Udine si sono attivati con due squadre di terra, una partita dal basso e una dall'alto, percorrendo circa 400 metri di dislivello (in salita), dopo averne individuato la posizione sul sentiero.



L'uomo è poi stato recuperato dell'elisoccorso e condotto in ospedale in ambulanza a Udine per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco