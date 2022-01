Malore durante l'escursione: muore imprenditore 59enne

DOMEGGE DI CADORE - Accusa un malore e si accascia al suolo: accanto la moglie e alcuni amici. Si trovava a 1700 metri di quota sotto la cima del Monte Tranego, in zona Pozzale, in Cadore.



Si è spento così Franco Brunello di Domegge: la tragedia verso mezzogiorno. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 per le lunghe procedure di rianimazione. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.



Brunello è stato assessore comunale ed imprenditore nel settore degli occhiali. Sul posto l’elisoccorso di Bolzano e una squadra del Soccorso alpino di Pieve con quad e slitta. Profondo il cordoglio in Cadore dove era molto conosciuto e stimato.