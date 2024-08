Malore durante le vacanze, addio a mamma Alessia

BELLUNO – Si spegne mentre era in ferie con la famiglia. Una inattesa tragedia ha colpito la comunità di Sedico: Alessia Vidotto, 38 anni, è morta improvvisamente mentre era in vacanza in Albania a causa di un problema cardiaco. La donna, molto conosciuta nel Bellunese e dipendente dell'azienda Marcolin, è stata descritta come una persona riservata e gentile, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo.

Durante il soggiorno con la famiglia, Alessia ha iniziato a sentirsi molto stanca e, dopo alcuni giorni, ha deciso di recarsi alla guardia medica. La diagnosi è stata devastante: un'infiammazione al cuore, miocardite. Ricoverata immediatamente in ospedale a Tirana, nonostante gli sforzi dei medici, la giovane madre non ce l'ha fatta. Alessia lascia il compagno Eroldi e un figlio di appena un anno e mezzo.

L'ultimo saluto si terrà domani, 27 agosto, alle 15 presso la casa del commiato Caldart in via Cappellari a Belluno.