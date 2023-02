Malore dopo la festa: si spegne a 46 anni

VENEZIA - Malore improvviso nella notte, si spegne a 46 anni. Alex Bianchi è morto nella notte tra domenica e lunedì in una stanza dell'hotel Trieste a Mestre. Era reduce da una serata con amici in un locale. Sono stati proprio gli amici a lanciare l’allarme. Sul posto le volanti della questura e un'ambulanza del Suem. Per il 46enne, però, ormai non c'era più nulla da fare. Si tratterebbe di morte naturale. Motivo per cui il magistrato non ha disposto l'autopsia sulla salma e ha deciso di non proseguire con le indagini. Per gli inquirenti, dunque, caso chiuso: la famiglia, da oggi, potrà già stabilire la data dei funerali.