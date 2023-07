Malore in casa dove vive da sola, urla nella notte: salvata dalla Polizia

VICENZA - L'intervento di una Squadra Volanti della Polizia di Vicenza è risultata determinante per trarre in salvo una novantenne che la scorsa notte era caduta in casa, in centro città, e non era stata in grado di rialzarsi. Le grida dell'anziana sono state udite dai condomini che hanno allertato la centrale operativa della Questura al 113. Individuato l'appartamento da dove pervenivano i lamenti, i poliziotti hanno richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco, che dopo aver rotto una finestra della camera da letto, al primo piano dello stabile, sono riusciti ad entrare nell'alloggio, dove hanno trovato la signora distesa sul pavimento. Sul posto è poi intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha poi provveduto al trasferimento in ospedale per le cure del caso. (ANSA)