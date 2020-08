Malore in bicicletta, martedì il funerale di Nico De Marco

ORSAGO - Tragico malore mentre è in sella alla sua bici: martedì il funerale di Nico De Marco.



L’uomo, 68 anni, stava tornando dopo una pedalata in bicicletta nel vicino Friuli quando è stato colpito da un malore lungo la provinciale per Caneva.



Inutili i soccorsi,il pensionato è deceduto poco dopo nonostante il prolungato tentativo di rianimarlo. .



Il funerale sarà celebrato martedì alle 16.30 in parrocchiale a Orsago.



Ex dipendente della Veneta Nastri di San Fior, lascia la moglie Marisa, le figlie Melissa ed Erika, la mamma Pierina e i parenti.