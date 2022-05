Malore appena esce dall'acqua del mare, si spegne Errol Salvador

VITTORIO VENETO - Si spegne per un malore durante la vacanza in Mar Rosso. Si è spento in questo modo Errol Salvador, 63 anni, durante una vacanza nella località del Mar Rosso Marsa Alam, in Egitto.



Il malore lo ha colto appena uscito dall’acqua del mare: si stava dirigendo verso lo sdraio quando è crollato a terra sulla spiaggia.

Con lui c’era la moglie Franca. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, come spiega la stampa locale.



Era barbiere a Ceneda: la notizia si è diffusa in città in giornata. Si trovava in egitto con la moglie Franca e la cognata Monica: erano partiti domenica scorsa. Lascia nel dolore il figlio Alex, titolare di un centro di danza sportiva a Colle Umberto.