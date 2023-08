Malore all'autista, il camion entra nell'area di servizio e finisce contro un Tir

VICENZA - Alle 12:00, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A 31, all’interno dell’area di servizio Postumia Sud nel territorio di Bolzano Vicentino per un camion di medie dimensioni andato a impattare lateralmente contro un autoarticolato fermo, per un malore dell’autista. Il conducente del mezzo entrato nell’area di servizio, probabilmente dopo essersi sentito male, ha perso il controllo del camion, ha attraversato le colonnine di un distributore danneggiando gli sfiati e delle lamiere.

Il camion ha poi proseguito finendo contro una siepe e un autoarticolato parcheggiato, di cui è stato danneggiato il serbatoio con lo spandimento di 800 litri di gasolio. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Inibito l’uso della parte di distributore dove è avvenuto l’incidente fino al controllo dei tecnici. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada la polstrada e l’ARPAV per lo spandimento del gasolio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:00 circa.