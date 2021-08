Malore alla turista in spiaggia

TRIESTE - Malore per la bagnante sulla spiaggia della Costa dei Barbari a Duino, alle porte di Trieste.

L’allarme è scattato alle 14 di domenica: la sala operativa della Capitaneria di porto di Trieste è stata allertata dal servizio di soccorso 118 per effettuare via mare l’intervento.



Qui una turista aveva accusato un malore sulla spiaggia. Il 118 ha eseguito l’intervento con i mezzi nautici di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco, che possono individuare il luogo dell’emergenza e raggiungerci via mare molto più rapidamente.

Un medico del servizio 118 è stato pertanto imbarcato presso la Capitaneria di porto di Trieste su un gommone veloce della Guardia Costiera, dove sono imbarcati d’estate, nei giorni festivi, anche due specialisti OPSA della Croce Rossa; il mezzo nautico ha raggiunto in pochi minuti la spiaggia di Costa dei Barbari e la turista che aveva manifestato il malore, dopo le prime cure, è stata trasportata via mare nel porticciolo di Sistiana, dove l’attendeva un’ambulanza che la ha trasferita presso l’ospedale di Cattinara.

Nel corso dell’operazione di soccorso era presente anche un mezzo nautico dei Vigili del Fuoco di Trieste.