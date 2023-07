Malore alla minorenne scout, soccorsa nella notte

UDINE - La stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino con quattro tecnici assieme ai Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e al personale dell'ambulanza hanno soccorso in un intervento lampo una ragazzina del 2009 di Mestre che ha avuto un malore. La giovane si trovava assieme ad altri scout a dormire su delle.amache in bosco, così come era previsto, quando è accaduto il fatto. Subito il capo scout ha chiamato il Nue112 e la.Sores ha allertato i soccorritori.

Le squadre si sono mosse alle 22.40 dalla frazione Andrazza per portarsi nella valle Rovadia sul sentiero 368 assieme ai sanitari dell'ambulanza. Qui la giovane è stata stabilizzata e imbarellata per essere trasportata a spalle fino all'ambulanza: stava già un po meglio ma è stata comunque portata a Tolmezzo per accertamenti. L'intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte.