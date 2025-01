Malore alla guida: salvato da automobilisti e soccorritori

MESTRE (VENEZIA) - Verso le 11.30 di oggi, sabato 4 gennaio, un automobilista è stato colto da malore mentre imboccava lo svincolo d’uscita Castellana Est, sulla Tangenziale di Mestre in direzione Trieste. L’uomo, che è riuscito a fermare l’auto prima di perdere i sensi, è stato prontamente soccorso da due automobilisti che lo seguivano e che lo hanno estratto dalla sua auto e adagiato a terra, praticandogli alcune manovre salvavita in attesa del personale del 118.



Nel frattempo, il centro operativo di Concessioni Autostradali Venete, avendo subito contezza dell’accaduto dalle telecamere, ha provveduto a mobilitare i soccorsi, chiudere lo svincolo per facilitarne l’intervento e segnalare agli automobilisti in tangenziale l’evento, in modo da consigliarne l’uscita successiva (allo svincolo Terraglio) e mantenere il traffico scorrevole anche per i mezzi di soccorso. Sul posto sono state inviate, oltre all’ambulanza del Suem, le pattuglie della Polizia Stradale di Mestre e gli ausiliari della viabilità di CAV.



Il dispositivo in campo ha consentito un intervento tempestivo del personale sanitario, il quale ha preso in consegna l’uomo, trasferendolo al vicino ospedale dell’Angelo per le cure necessarie. Lo svincolo è stato riaperto dopo circa 15 minuti e non si sono verificate code.