Malore alla guida, muore 46enne

PADOVA - Tragedia mercoledì ad Albignasego, in provincia di Padova. Il padovano A.D.M., 46 anni, ha perso la vita a causa di un malore mentre era alla guida della sua auto con cui è uscito di strada. Nonostante l’immediato trasporto in codice rosso all’ospedale di Padova e i continui tentativi di rianimazione, i sanitari hanno dichiarato il decesso. Sul corpo non ci sarebbero state lesioni provocate dallo schianto; l’incidente sarebbe stato provocato da un malore improvviso e fatale.