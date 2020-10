CORDIGNANO - Malore alla guida, finisce contro un’auto in sosta e viene soccorsa dal 118.



L’episodio è accaduto quest’oggi, lunedì a Cordignano: protagonista suo malgrado una 52enne di Caneva, centro in provincia di Pordenone.



Ha perso il controllo della sua Fiat Punto lungo via Isonzo e si è schiantata contro un’auto in sosta.



La donna è stata soccorsa poco dopo dal Suem con ambulanza ed elisoccorso: è stata ricoverata a Vittorio Veneto con l'ambulanza con un codice di media gravità. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia locale.