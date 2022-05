Malore alla guida, finisce contro distributore di benzina

PADOVA - Automobilista accusa un malore e finisce contro un distributore di benzina. È accaduto verso le 13:40 di giovedì, in corso Boston a Padova, nella corsia in direzione Bologna.



L’auto è finita contro la colonnina di un distributore di carburante, probabilmente a causa di un malore del conducente, rimasto ferito.

I Vigili del Fuoco accorsi con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza l’auto per poi rimuoverla dall’impianto di distribuzione rimasto danneggiato.



Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.