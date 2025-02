Malore alla guida, la conducente muore dopo lo schianto

PADOVA - Tragedia nella serata del 20 febbraio a Vigodarzere (Padova). Una donna di 63 anni ha perso la vita in via Terraglione, dopo aver avuto un malore alla guida della sua Fiat 500. Secondo i primi accertamenti, la conducente avrebbe perso conoscenza prima di tamponare un’auto che viaggiava nella direzione opposta. L’altro automobilista è rimasto illeso.



Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e il personale del Suem 118. I soccorritori hanno estratto la donna dalle lamiere, ma per lei non c’era più nulla da fare. La strada provinciale è rimasta chiusa per circa due ore per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli. Le operazioni si sono concluse poco prima della mezzanotte.