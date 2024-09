Malore alla barriera di Mestre: salvato dal defibrillatore del casello

MESTRE - Alle 17 di oggi, sabato 14 settembre, il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto all’interno del piazzale in uscita alla barriera di Mestre, sotto la sede della Società a Villabona, dopo che un autobus polacco aveva accostato per un’emergenza sanitaria a bordo, occorsa a uno dei passeggeri: un uomo, sulla cinquantina, era stato colto da un grave malore appena passato il casello. Immediato l’intervento congiunto da parte del personale di esazione, in coordinamento con il centro operativo di CAV, che nel frattempo ha allertato il 118 per accelerare la catena dei soccorsi.

Il personale di esazione ha portato sul posto il defibrillatore in dotazione alla sede della Società, poi utilizzato sull’uomo che nel frattempo era stato adagiato fuori dal pullman, sull’asfalto. Gli ausiliari della viabilità CAV e la Polizia Stradale hanno provveduto a proteggere l’intervento e regolare il traffico, che tuttavia non ha subito rallentamenti. L’uomo è stato poi preso in carico dal personale del Suem e trasferito in ospedale in ambulanza per i necessari accertamenti e le cure del caso.