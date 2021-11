Malore al semaforo, conducente perde la vita

ROVIGO - Malore in automobile, il conducente perde la vita. Erano circa le 18 di lunedì 22 novembre, quando il 68enne W.P., residente a Rovigo, si è sentito male a bordo della propria automobile al semaforo della tangenziale, all’incrocio con via Savonarola.

Un malore improvviso gli è stato fatale. Sul posto è giunta la Squadra Volanti della Polizia di Stato e un equipaggio della Guardia di Finanza a supporto.



Il personale del Suem 118 ha constatato il decesso per cause naturali. La salma è già a disposizione della famiglia per le esequie.