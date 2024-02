Malore al rifugio, scatta l'allarme

TRIESTE - Tre interventi hanno connotato l'odierna giornata festiva per i soccorritori alpini, coinvolgendo tre stazioni diverse tra le 13 e le 14.30

Muggia

In comune di Muggia una donna del 1959 si è infortunata, procurandosi la sospetta frattura di un arto inferiore, cadendo lungo la strada sterrata che passa vicino ai Laghetti delle Noghere. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino. La donna è stata stabilizzata e imbarellata per essere trasportata a spalle dai soccorritori per circa duecento metri fino alla strada asfaltata dove attendeva l'ambulanza. (allegate due immagini)

Forni Avoltri

Un uomo del 1961 è stato soccorso poco dopo le 13 nei pressi del Rifugio Marinelli dove aveva accusato un malore (giramenti di testa). Chi era con lui ha attivato la Sores tramite il Nue112 e l'uomo è stato prelevato dall'elisoccorso regionale (al momento non è stato possibile avere altri dettagli per mancato contatto con il Tecnico di elisoccorso) e condotto a Tolmezzo per controlli.

Claut

La stazione Valcellina è stata attivata intorno alle 14 dalla Sores per una scialpinista infortunatasi durante la discesa dal Monte Resettum. La donna, sulla quarantina, residente in Emilia Romagna, stava seguendo un corso assieme ad altre persone con l'accompagnamento della guida alpina quando, cadendo, si è procurata una forte distorsione con trauma alla caviglia. L'incidente è avvenuto a quota 1800 metri lungo la cresta del Monte Resettum.

Sul posto è stato inviato il secondo elicottero dell'elisoccorso regionale che, giunto a Claut, ha caricato a bordo tre soccorritori, uno dei quali con competenze mediche.

La donna è stata verricellata a bordo con il triangolo di evacuazione. Ha poi richiesto di voler raggiungere l'ospedale autonomamente presso il proprio luogo di residenza, accompagnata dai compagni di corso.

Sono in attesa delle immagini, che verranno inviate eventualmente con un secondo messaggio mail.