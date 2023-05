Malore al Cro, muore guardia giurata chiusa nella guardiola

PORDENONE - Una guardia giurata notturna, in servizio al campus del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone), è morta in servizio, per un probabile attacco cardiaco, ed è rimasta nella guardiola, chiusa dall'interno. Ad accorgersi del malore dell'uomo è stato un altro operatore notturno, che ha lanciato l'allarme, attorno alle 5.30. La guardia giurata era stesa a terra e priva di conoscenza. I Vigili del fuoco del Comando provinciale hanno sbloccato la porta consentendo l'accesso al personale sanitario intervenuto d'urgenza, che però ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Le indagini sono condotte dai Carabinieri, è escluso al momento il coinvolgimento di terzi.