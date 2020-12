Malore a 31 anni: muore nella notte di Natale

PORDENONE - Va a dormire dai genitori ma si spegne nel sonno la notte di Natale.



Aveva appena 31 anni Andrea De Felice: l’episodio è accaduto a Cordenones, alle porte di Pordenone. Lavorava alla Vecia Osteria del Moro a Pordenone e lascia una bimba di sei mesi.



Oltre a mamma e papà, Andrea lascia il fratello Alberto, 25 anni, la compagna Enrica e, soprattutto, una bambina di sei mesi.



Proprio in vista della sua paternità, oltre che in seguito all’emergenza coronavirus, era rientrato da Londra, dove aveva lavorato per anni, sempre come chef, in hotel di lusso e ristoranti stellati. Prima di allora aveva fatto esperienza ad Amsterdam.



