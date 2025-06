La malattia ha spento il sorriso di Giada: aveva solo 31 anni

Un dolore profondo ha colpito la comunità di Campo San Martino per la prematura scomparsa di Giada Stocco, 31 anni, venuta a mancare nella tarda serata di martedì in una clinica di Bologna.



Giada combatteva da quattro mesi contro una malattia che, purtroppo, ha avuto il sopravvento. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un grande cordoglio in tutto il paese. Lavorava come team manager nel settore della telefonia.



L’ultimo saluto le sarà tributato sabato 14 giugno, alle ore 16, nel parco di Villa Breda a Campo San Martino. Un momento di raccoglimento per ricordare una giovane donna che se n’è andata troppo presto. Lascia i genitori.