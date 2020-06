Malala corona il sogno di laurearsi

OXFORD – Nel 2014 il suo grande impegno a favore dell’istruzione le era valso il Nobel per la pace, è la 22enne Malala Yousafzai, che in questi giorni è riuscita a laurearsi all'università di Oxford dove aveva intrapreso gli studi nel 2017 scegliendo un corso che comprendeva filosofia, politica ed economia.



Malala è la più giovane a cui sia stato conferito il Nobel. Sfuggita ad un attentato dei talebani in Pakistan nel 2012, in quanto simbolo della lotta per l'istruzione, e stata salvata dai medici nel Regno Unito. Tanti i messaggi di felicitazioni da tutto il mondo, per questo traguardo.