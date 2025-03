Malaga, muore a 18 anni durante una gita scolastica: mistero sulle cause

MALAGA (SPAGNA) – Ancora da chiarire le cause della morte improvvisa di D. C., 18enne di Pagani (Salerno), deceduto mentre si trovava in gita scolastica in Spagna. Lo studente dI liceo scientifico, è spirato in ospedale, forse a causa di un malore legato a una forte febbre accusata nei giorni precedenti. I genitori sono arrivati in Spagna per seguire da vicino gli sviluppi. Al momento, non è chiaro se le autorità locali apriranno un’inchiesta sulla vicenda.