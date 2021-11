Mala del Brenta, blitz all'alba: quaranta arresti

TREVISO - Maxi operazione all'alba da parte de carabinieri del Ros coordinati dalla DDA di Venezia.

Blitz a Marghera ma anche nelle province di Padova, Treviso, Rovigo e fuori regione a Cuneo e Siena, per stroncare la riorganizzazione del Clan dei Mestrini, una costola della Mafia del Brenta, nota in Veneto come Mala del Brenta.

Circa quaranta le misure cautelari eseguite, ottanta gli indagati dopo un’indagine di cinque anni. Le accuse vanno dall'estorsione ai danni di attività commerciali alla rapina, dalla detenzione di armi ed esplosivi allo spaccio di droga.

L'obiettivo principale del clan era quello di controllare e gestire le grandi rotte del flusso turistico della laguna.