Maiale si ribella e uccide il macellaio

CINA - Un macellaio è stato ucciso dall’animale che stava per macellare. E’ accaduto ad Hong Kong: secondo la ricostruzione della stampa locale e internazionale, l’uomo aveva già stordito il maiale con una pistola elettrica e si stava accingendo a macellarlo quando questo l’ha aggredito. Le ferite infertegli dall’animale gli sono state fatali. A trovare il macellaio 61enne senza vita è stato un collega che ha immediatamente chiamato i soccorsi, invano. Trasportato in ospedale, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.