Magliette con gondola e frasi volgari, è polemica a Venezia

VENEZIA - "Parliamo di decoro, di regole da rispettare e di nuovi negozi che aprono: questo è uno sfregio alla città": si sfoga così Cristina Giussani, Presidente di Confesercenti Metropolitana, commentando le magliette vendute a Venezia, nel centralissimo campo san Geremia, da una nota catena di abbigliamento che le commercializza anche online. Capi di abbigliamento con il simbolo del Leone di San Marco o la gondola 'arricchite' da esclamazioni volgari tipiche del dialetto veneziano. "Direi che con la vendita di questi prodotti, tra l'altro proposti da un marchio italiano, siamo davvero arrivati all'assurdo - dice Giussani, titolare da trent'anni della libreria Mare di carta -. Siamo sommersi da addii ai celibati e nubilati, tuffi in canale che diventano virali e ora anche vetrine in luoghi di forte passaggio che non sono altro che un inno di volgarità e goliardia".

er Confesercenti, Venezia è un "merletto prezioso", non un pezzo di stoffa qualsiasi "e va tutelato in ogni modo possibile". La commerciante sottolinea che Confesercenti punta da anni a elevare il livello dell'offerta commerciale e culturale della città "con proposte e progetti concreti, rendendosi sempre disponibile come interlocutore sui temi del decoro, dei flussi turistici, dell'offerta culturale-commerciale: a fronte di un nostro impegno costante - conclude - non possiamo che essere amareggiati di fronte all'ennesima ferita inferta alla città".