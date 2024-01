Il Club Alpino Italiano della Sezione di Vittorio Veneto è lieto di comunicare che mercoledì 31.01.24 si terrà la prima serata culturale dell'anno 2024. I relatori saranno Angelo Costacurta e Giovanni Uliana che presenteranno il libro "MAESTRO Rino e le montagne".

Con molte immagini inedite e la partecipazione del CORO CAI Sezionale, verrà ricordata la straordinaria personalità e le storiche attività di Rino Costacurta nel CAI di Vittorio Veneto. Una serata da non perdere alle ore 20,45 presso il nuovo Palafenderl di via San Gottardo 91 in Vittorio Veneto con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.