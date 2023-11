Maestra elementare dona 155mila euro a musei

VICENZA - È un lascito cospicuo, pari a 155mila euro, quello che una signora vicentina, Gabriella Villardi, scomparsa nel gennaio 2022 all'età di 92 anni, nella vita maestra elementare, ha inserito nel suo testamento facendo in modo che una parte del suo patrimonio rimanesse alla città di Vicenza e alla sue istituzioni culturali.

I soldi sono stati destinati al Museo civico di Palazzo Chiericati e alla Biblioteca civica Bertoliana. La signora Villardi, moglie del magistrato Bruno Meneghello e cognata dello scrittore Luigi, oltre al lascito economico, ha donato al Museo civico cinque bronzetti e cinque stampe vicentine, che arricchiranno le collezioni museali novecentesche di Palazzo Chiericati. Alla Biblioteca Bertoliana è stata destinata la raccolta di libri (prevalentemente narrativa, ma con alcune prime edizioni di scrittori vicentini del Novecento), già consegnata nelle scorse settimane all'ente berico.

Il Museo civico, per disposizione testamentaria, impegnerà la cifra nel restauro di opere d'arte, a ricordo di Bruno e Gabriella, mentre la Biblioteca Bertoliana, che detiene una parte dell'archivio di Luigi Meneghello, utilizzerà la donazione per sostenere progetti di inventariazione e valorizzazione degli archivi degli scrittori vicentini, con una particolare attenzione proprio alle Carte dello scrittore, che già inventariate, saranno ora oggetto di digitalizzazione dei fascicoli maggiormente significativi per la ricerca. Il contributo, inoltre, andrà a sostenere la politica delle acquisizioni librarie indirizzate, anche in questo caso, a incrementare la sezione di opere di letteratura italiana del Novecento.