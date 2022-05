Madre di vent'anni trovata senza vita, si sospetta overdose

TRIESTE - Si spegne a poco più di vent’anni la donna, madre di un bimbo, trovata priva di vita ieri nel suo appartamento di via Paisiello, a Trieste.



Stando a quanto riporta il quotidiano locale, Il Piccolo, la morte sarebbe riconducibile a una possibile overdose.



Diverse le sostanze stupefacenti rinvenute nell’abitazione della donna, che aveva precedentemente preso contatti con i servizi sociali a causa della sua dipendenza. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, ambulanza e vigili del fuoco. In corso le indagini per ricostruire i fatti.