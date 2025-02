Madre di due figli si spegne a 36 anni

MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) – Un malore improvviso ha strappato alla vita Marika Somaggio, 36 anni, deceduta sabato 15 febbraio, pochi giorni dopo l’insorgenza di quelli che sembravano semplici sintomi influenzali. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e, nonostante il ricovero, per lei non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte. Originaria di Seregno, Marika viveva nella frazione di Croce di Musile di Piave ed era molto conosciuta per il suo lavoro di pizzaiola.



Per anni aveva gestito un suo locale “Marìka Pizza e Bar”. Di recente lavorava in una pizzeria in località a Passarella. Lascia il marito e due figli di 11 e 14 anni. I funerali si terranno giovedì 20 febbraio alle 15:30, nella chiesa parrocchiale di Croce di Musile di Piave.