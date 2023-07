Madre annega i figli di 5 e 10 anni nella vasca da bagno, uccisi per non condividere l'affidamento con il compagno

Una donna di 35 anni residente a Wargnies-le-Grand, nella Francia del nord, ha confessando di aver compiuto un atroce gesto nei confronti dei suoi figli. La tragedia si è consumata il 30 giugno scorso, quando la donna ha prima sedato i suoi due piccoli, di 5 e 10 anni, con una combinazione di farmaci per poi annegarli nella vasca da bagno di casa.



L'orrore di questo crimine ha scosso profondamente la quiete di questa piccola comunità rurale, che non aveva mai assistito a un evento tanto terribile e senza precedenti. La donna, la cui identità è stata tenuta riservata per proteggere la privacy dei minori, ha confessato di aver commesso tale atto disumano nel tentativo di impedire al suo attuale compagno, padre della loro figlia più piccola, di ottenere la custodia della bambina dopo la loro prossima separazione.



Le indagini sono state avviate immediatamente dopo il ritrovamento dei corpi dei due bambini nella casa familiare. Gli agenti di polizia hanno ascoltato attentamente il racconto della madre, sconvolti dal suo racconto senza senso e dal livello di crudeltà insito in tale gesto.



Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica del crimine e accertare tutti i dettagli che hanno portato a questa terribile tragedia. La donna è stata arrestata e condotta in custodia, dove si trova attualmente in attesa del processo. Sarà la giustizia a fare luce su questa vicenda e a decidere sul destino della madre assassina.



La comunità locale è ancora sotto shock e si sono formate spontaneamente iniziative di sostegno per la famiglia dei bambini. I residenti, incapaci di comprendere come una madre sia arrivata a commettere un gesto così orribile, si sono uniti in un'unica voce di solidarietà e dolore per commemorare i piccoli innocenti.



L'indagine continuerà per stabilire se la donna abbia agito da sola o se ci siano altre persone coinvolte in questo tragico evento.