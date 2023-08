La Madonna dell'acqua lurida

PADOVA - Il 15 settembre, nell’oratorio di San Rocco a Padova, viene inaugurata l’installazione della Madonna dell’acqua lurida di Federico Soffiato. L’esposizione della scultura in terracotta policroma costituisce il punto di partenza di un cantiere di idee diffuso per terra e per acqua, fatto da un ricco ciclo di conferenze aperte al pubblico (15.09.23-04.11-23), ch si tengono in parte a terra, nella sala Paladin di Palazzo Moroni, in parte in acqua.

Infatti, per la prima volta, le remiere patavine mettono a disposizione barche tradizionali venete e vogatori, per un ciclo di conferenze itineranti sul patrimonio archeologico, artistico e culturale, lungo le acque del Piovego e del Bacchiglione. In questo periodo storico caratterizzato dalle emergenze climatiche, l’acqua viene trattata da Federico Soffiato come una risorsa vitale, creativa e creatrice, fulcro dell’evento da lui organizzato in collaborazione con il Comune di Padova, con i dipartimenti dei Beni Culturali e di Ingegneria civile edile e ambientale dell’Università di Padova e con il WWF. L’obiettivo dello scultore è proporre con il linguaggio dell’arte una discussione sullo stato di salute dell’acqua e di tutto ciò che questo comporta da un punto di vista ambientale, sociale e scientifico, non in ottica locale, ma nazionale e multiculturale. La mostra all'Oratorio di San Rocco è aperta dal 16 settembre al 5 novembre 2023, con orario 9:30-12:30 e 15:30-10; lunedì chiuso. L'ingresso è libero.

Foto: disegno di Federico Soffiato