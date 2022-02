Macedonia, bimba down bullizzata. Il Presidente della Repubblica la accompagna a scuola

MACEDONIA - Il presidente della Macedonia del Nord, Stavo Pendarovski, ha accompagnato a scuola una bambina down, dopo aver saputo che questa veniva bullizzata dai compagni. La famiglia dell’11enne aveva denunciato pubblicamente gli episodi di bullismo che la figlia con sindrome di down subiva quotidianamente a scuola.

Il Presidente, venuto a conoscenza dei fatti, ha voluto conoscere la famiglia e si è offerto di accompagnare personalmente a scuola la bambina. Un gesto simbolico per far capire quanto importante sia l’inclusione, come ha spiegato lo stesso Pendarovski in un comunicato. “Sono venuto qui per dare il mio sostegno - ha riferito alla stampa locale -. I pregiudizi sono il principale ostacolo alla costruzione di una società equa e giusta per tutti”.

