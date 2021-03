Macchinista aggredito da due cani mentre sta andando al lavoro

MESTRE - Lo scorso weekend un macchinista di Trenitalia che è stato aggredito da due pastori tedeschi che vagavano liberi senza padrone, senza collare e museruola nei dintorni della stazione di Venezia-Mestre.



L’uomo era sceso dall’auto per prendere servizio, ma è stato inseguito e morso dai due grossi cani.



Gli stessi hanno continuato a girovagare per il deposito ferroviario di Mestre, spaventando gli addetti alle pulizie.



Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, i carabinieri, la Polizia Municipale e gli accalappiacani che hanno portato via le due bestie per portarli al canile municipale.