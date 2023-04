Macchinette per caffè nei panifici, protestano i bar

VENEZIA - Il Comune di Venezia permetterà ai panifici di installare le macchinette per il caffè nei negozi, per offrire una sorta di 'colazione' ma è già polemica da parte degli esercenti, che temono di vedersi sottrarre una parte di clientela. La discussa iniziativa nasce dalla forte crisi del settore dei panificatori, che in città ha visto ridurre i negozi da un centinaio a circa a 25, peraltro in difficoltà anche nel trovare manodopera. L'assessore comunale alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga - come scrivono i quotidiani locali - ha riscosso il plauso dei panificatori veneziani, a cominciare dal loro presidente Paolo Stefani, ma contro di lui si sono subito scagliati quelli dell'Aepe, l'associazione dei pubblici esercenti e quindi dei bar. Di fatto il progetto del Comune permetterebbe ai fornai di affiancare al pane, ai cornetti ed altri dolci, gli apparecchi automatici con cui il cliente, a sua scelta, potrebbe servirsi di caffè, cappuccino o tè.