In macchina, con la droga, anche il figlio di cinque anni: arrestata giovane mamma

PADOVA - Mamma di 33 anni arrestata dalla Squadra Mobile di Padova durante un'operazione di controllo del territorio. La donna, residente in provincia di Padova, era sospettata di traffico di sostanze stupefacenti e, per eludere i controlli, si muoveva in auto con il figlio di cinque anni.

L'operazione è stata condotta mercoledì 20 novembre; gli agenti hanno notato la donna mentre transitava nel comune di Tribano. Nonostante gli sforzi della polizia per rassicurarla riguardo al controllo, la donna ha mostrato segni evidenti di agitazione. Durante la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno scoperto una busta contenente sostanze stupefacenti e un bilancino di precisione nascosti in un incavo sotto il veicolo.

Dopo aver affidato il bambino a un familiare, in accordo con l'Autorità giudiziaria, la donna è stata portata in Questura per ulteriori indagini. Gli accertamenti hanno rivelato che aveva occultato due ovuli di eroina del peso complessivo di circa 15 grammi. Secondo le indagini, la donna era coinvolta in piccole cessioni di droga che avvenivano regolarmente durante la settimana.

Di conseguenza, è stata arrestata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposta a rito direttissimo.