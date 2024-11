Alessio Lega è uno dei cantautori più conosciuti della sua generazione, e dei più stimati dalla nicchia degli appassionati del genere. Ha messo in scene centinaia di spettacoli, di performance, di conferenze/concerti sulla canzone d'autore mondiale e sulla musica popolare e d'impegno. E' considerato oggi il rappresentante più coerente del canto sociale, in bilico fra canzone d'autore e riproposizione dei repertori storici. Ha dedicato ai canti dell'antifascismo e partigiani, spettacoli, studi ed un libro “La resistenza in 100 canti” (Ed. Mimesis 2022).

Il primo dicembre sarà ospite a Vittorio Veneto al Palafenderl per presentare "Ma non l'idea: la vita di Matteotti; vent'anni di resistenza, cento di antifascismo." Spettacolo di Teatro/Canzone

Giacomo Matteotti fu l'integerrimo deputato socialista, che per

primo denunciò il regime fascista. Per questo venne rapito e ucciso. Alessio Lega ha studiato un percorso specifico che, attraverso canzoni popolari, citazioni dai discorsi parlamentari e musiche originali, restituisce come un film sonoro il coraggio dell'uomo, l'orgoglio delle idee, la promessa della liberazione.