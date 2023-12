I Måneskin super ospiti alla festa di Natale per i 5mila dipendenti della Luxottica

AGORDO - Il management dell'azienda Luxottica ha organizzato un sontuoso concerto per festeggiare il Natale insieme ai propri dipendenti. La rock band Måneskin si è esibita al PalaLuxottica di Agordo, regalando un'indimenticabile serata a oltre 6.000 partecipanti, tra cui i 5.500 dipendenti e 500 persone legate allo staff lavorativo

L'evento è stato un'occasione per celebrare l'eredità di Leonardo Del Vecchio, fondatore dell'azienda, e per concludere il tour mondiale della band. La festa, organizzata con cura in ogni dettaglio, ha visto la partecipazione di una squadra di oltre 500 persone, inclusi decine di cuochi e camerieri, che hanno offerto un menu curato da uno chef stellato e basato su prodotti locali di stagione

Il concerto dei Måneskin è stato il momento clou della serata, con la band che ha suonato per un'ora e mezza, coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera elettrizzante fino a tarda notte

Damiano David, il frontman del gruppo, ha espresso la sua gratitudine al pubblico e ha sottolineato l'importanza di concludere il loro primo tour mondiale con una serata così speciale. L'organizzazione dell'evento è costata alla Luxottica oltre 1 milione di euro di cui 800.000 alla band.

L'organizzazione di un evento di tale portata vuole testimonia l'impegno e l'apprezzamento di Luxottica verso i propri dipendenti, confermando il legame stretto tra l'azienda e il territorio in cui è radicata. La festa è stata un'occasione unica per celebrare il successo dell'azienda e per ringraziare i dipendenti.