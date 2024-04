Luxottica premia i dipendenti con un bonus record: oltre 4.000 euro in più busta paga

AGORDO (BELLUNO) - Luxottica, il colosso dell'occhialeria fondato da Leonardo Del Vecchio, ha annunciato un corposo premio di produzione per i propri dipendenti in seguito ai risultati straordinari ottenuti nel 2023. Ogni lavoratore avrà la possibilità di ricevere un premio in busta paga pari a circa 4.000 euro lordi, o di optare per un valore leggermente più alto di 4.400 euro lordi sotto forma di benefit aziendali e servizi welfare. Questa iniziativa segna il premio più alto mai concesso dalla compagnia ai suoi dipendenti, ed è stata accolta con grande entusiasmo dai sindacati, dai lavoratori e dagli stessi vertici aziendali.

Il premio è stato annunciato durante un incontro tra i rappresentanti sindacali e i vertici aziendali, dove è stato comunicato che Luxottica ha registrato una crescita del 14% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un valore lordo di 36,3 milioni di euro nel 2023. Questo straordinario successo ha permesso all'azienda di offrire un premio così generoso ai suoi dipendenti, come riconoscimento per il loro contributo fondamentale al successo dell'azienda.

I sindacati hanno accolto con favore questa decisione, sottolineando l'importanza della redistribuzione della produttività aziendale e la sua correlazione con le politiche di conciliazione tra vita lavorativa e privata. Secondo i segretari nazionali dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, questa iniziativa dimostra come la sostenibilità sociale delle imprese possa diventare un valore aggiunto nelle relazioni industriali.

In conclusione, i dipendenti di Luxottica possono aspettarsi un bel bonus in busta paga quest'anno, che riflette il riconoscimento dell'azienda per il loro impegno e la loro dedizione.